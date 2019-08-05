Глушаков поделился эмоциями от дебютного матча за «Ахмат»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал дебютный матч в составе команды против «Оренбурга» в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди — много футбола! Поздравляю всех болельщиков «Ахмата» с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять три очка. Но задача — побеждать в каждой игре!» — написал Глушаков в инстаграме.

Встреча между «Ахматом» и «Оренбургом», прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее был объявлен лучший игрок матча «Ахмат» — «Оренбург».