Глушаков поделился эмоциями от дебютного матча за «Ахмат»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал дебютный матч в составе команды против «Оренбурга» в рамках четвертого тура чемпионата России.
«Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди — много футбола! Поздравляю всех болельщиков «Ахмата» с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять три очка. Но задача — побеждать в каждой игре!» — написал Глушаков в инстаграме.
Встреча между «Ахматом» и «Оренбургом», прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее был объявлен лучший игрок матча «Ахмат» — «Оренбург».
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Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди - много футбола! Поздравляю всех болельщиков «Ахмата» с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять 3 очка. Но задача - побеждать в каждой игре! #победа #ахмат #грозный #футбол #дебют #ахматсила #глушаков #88