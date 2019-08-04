Допинг-проба американского спортсмена указала на беременность

Американский баскетболист Ди Джей Купер подменил мочу в допинг-пробе, за что был дисквалифицирован, сообщает RTV.

Дело о подмене пробы было возбуждено еще в 2018 году, однако детали этого дела стали известны только сейчас. Купер совершил подмену, когда хотел получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины.

Баскетболист подменил свою мочу в пробе на мочу супруги. Однако женщина была беременна. При проверке пробы спортсмена в его моче обнаружился гормон, который на это указывает.

Спортсмен был дисквалифицирован на два года. Срок наказания истекает 20 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что игрока MLS отстранили на 10 матчей за допинг.