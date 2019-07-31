«Спартак» опубликовал прощальный ролик в честь Луиса Адриано

Московский «Спартак» официально объявил о переходе нападающего Луиса Адриано в бразильский «Палмейрас», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Пресс-служба столичного клуба также опубликовала ролик в честь футболиста.

Адриано играл в составе московской команды с 2017 года. Он провел 74 матча и забил 26 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Также на его счету выступления за «Милан» и донецкий «Шахтер». Его контракт со «Спартаком» был рассчитан еще на один год.

Ранее сообщалось, что новый клуб Луиса Адриано вышел в 1/4 финала Кубка Либертадорес.