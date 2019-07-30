Загитова провела встречу с юными фигуристами в Японии
Олимпийская чемпионка — 2018, чемпионка мира и Европы Алина Загитова провела встречу с юными фигуристами в Японии, сообщает Sports.ru.
Информация об этом появилась в твиттере World Figure Skating.
Загитова выступает в Японии в шоу The Ice 2019 в японской Осаке. В свободное время фигуристка посетила город Ниигата, где проходили тренировочные сборы перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Там она встретилась с 30-ю юными спортсменами.
Правительство города вручило Загитовой памятные презенты.
Ранее Загитова рассказала о проблемах при съемки видео для челленджа.
今夜のTHE ICE 新潟公演開幕に先立ち、新潟市内でスケートを習う子どもたち30人が練習観覧に招かれました。平昌オリンピック前に合宿した思い出のリンクに戻ってきたアリーナ・ザギトワ選手に、新潟市から記念品が贈呈され、昨季全日本ノービスB優勝の中井亜美選手が花束を渡しました。 pic.twitter.com/qiKf8ctHkP— World Figure Skating (@WFS_JP) July 30, 2019