Олимпийская чемпионка — 2018, чемпионка мира и Европы Алина Загитова провела встречу с юными фигуристами в Японии, сообщает Sports.ru.

Информация об этом появилась в твиттере World Figure Skating.

Загитова выступает в Японии в шоу The Ice 2019 в японской Осаке. В свободное время фигуристка посетила город Ниигата, где проходили тренировочные сборы перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Там она встретилась с 30-ю юными спортсменами.

Правительство города вручило Загитовой памятные презенты.

Ранее Загитова рассказала о проблемах при съемки видео для челленджа.