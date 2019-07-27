Россиянка Самсонова стала полуфиналисткой турнира в Палермо
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Палермо, Италия.
В матче четвертьфинала российская спортсменка обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4 в пользу Самсоновой.
За выход в полуфинал россиянка сразится со швейцарской теннисисткой Жиль Тайхманн, которая в четвертьфинале обыграла немку Анну-Лену Фридзам.
Ранее звезда «Терминатора» рассказала о работе с тренером Серены Уильямс.