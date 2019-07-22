Определился соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов

Российский «Краснодар» в третьем отборочном раунде Лиге Чемпионов сыграет с «Порту».

«Драконы» в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии заняли второе место, отстав от лиссабонской «Бенфики» всего на два очка. «Краснодар» же в Российской премьер-лиге (РПЛ) закончил на третьей позиции.

Это первый розыгрыш Лиги чемпионов, в котором будет принимать участие клуб Сергея Галицкого. До этого «быки» занимали третье место в сезоне-2014/15, но на тот момент оно давало лишь право прямого выхода в групповой этап Лиги Европы. Встречи для «Краснодара» получатся непростыми — в летнее межсезонье из клуба ушли игроки центра поля Каборе и Перейра, а также травмировался футболист сборной России Юрий Газинский.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Уфу» в РПЛ, уступая по ходу матча 0:2.