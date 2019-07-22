Мотогонщик погиб на соревнованиях в Обнинске

Спортсмен из Смоленской области погиб на соревнованиях по мотокроссу, которые проходили в Обнинске, сообщает «Интерфакс».

В Следственном комитете России заявили, что погибшим является 54-летний мужчина.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности мотоцикла. Мужчина перевернулся через переднюю часть транспортного средства и упал на землю. Находившие на соревнованиях врачи констатировали смерть спортсмена.

По данному инциденту проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев, а также проводят необходимые экспертизы.

Соревнования по мотокроссу в Обнинске проходили в преддверии Дня города.

Ранее сообщалось, что абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина.