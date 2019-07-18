Власти Мордовии хотят использовать «Мордовию-Арену» как туристический объект

Правительство Мордовии намерено развивать «Мордовию-Арену» и прилегающие к ней территории в рамках программы наследия инфраструктуры чемпионата мира по футболу, сообщает «Regnum».

«Чтобы стадион начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, по максимуму задействовать все помещения, сделать на стадионе центр семейного отдыха. Для каждого возраста и социальной группы должны быть свои развлечения и занятия — спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, концертные площадки», — заявил глава Мордовии Владимир Волков.

Также сотрудник правительства добавил, что стадион обязан стать полноценным туристическим объектом, равно как и все объекты чемпионата мира. Он считает, что каждая из построек может иметь выгоду для жителей Мордовии.

17 июля был открыт деловой центр «Мордовия-Арена».

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Мордовии» и «Кубани» и экс-футболист сборной Румынии Доринел Мунтяну поделился мнением о возможном переходе 20-летнего румынского полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».

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