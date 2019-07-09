Адвокат Кирилла Кокорина раскрыл подробности нахождения его клиента

Адвокат младшего брата игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилла Вячеслав Барик сообщил, что фигурантов дела о двух драках в центре Москвы доставили в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Его слова передает «СЭ».

Братья Кокорины вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым находятся в колонии с 8 июля.

По словам правозащитника, он еще не связывался с клиентом.

«В данный момент все трое на карантине. Как они будут сидеть и в одном ли помещении — я не знаю», — сказал Барик.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор в отношении фигурантов дела об участии двух драк в центре столицы. Кокориных осудили на полтора года лишения свободы, тогда как Мамаев проведет год и пять месяцев в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что фарфоровый завод изготовил фигурки Кокорина и Мамаева.