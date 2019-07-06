Объявлен лучший игрок Олимп — Суперкубка России
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча за Олимп — Суперкубок России против петербургского «Зенита».
Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом», прошедшая в Москве на домашней арене «Динамо», завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников». Миранчук оформил дубль и принес своей команде победу.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча против «Зенита».