Объявлен лучший игрок Олимп — Суперкубка России

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Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Федор Смолов радуются победе в матче за Олимп... Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Федор Смолов радуются победе в матче за Олимп...
Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Федор Смолов радуются победе в матче за Олимп...
РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча за Олимп — Суперкубок России против петербургского «Зенита».

Встреча между «Локомотивом» и «Зенитом», прошедшая в Москве на домашней арене «Динамо», завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников». Миранчук оформил дубль и принес своей команде победу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча против «Зенита».