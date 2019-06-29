Стала известна зарплата Глушакова в «Ахмате»

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Игрок российской сборной по футболу Денис Глушаков дает автографы, 2011 год Игрок российской сборной по футболу Денис Глушаков дает автографы, 2011 год
Игрок российской сборной по футболу Денис Глушаков дает автографы, 2011 год
РИА «Новости»

Новичок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков будет получать чуть менее €1 млн в год, сообщает ФАН.

По информации издания, также футболисту могут быть выплачены различные бонусы за выполнение определенных задач.

Отмечается. что такие же условия предлагал «Ростов», однако полузащитник принял решение подписать соглашение с клубом из столицы Чеченской Республики.

«Ахмат» объявил о подписании футболиста 29 июня. Контракт с игроком рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В июне футболист покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.

Ранее бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о Глушакова в «Ахмат».