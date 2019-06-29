Стала известна зарплата Глушакова в «Ахмате»

Новичок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков будет получать чуть менее €1 млн в год, сообщает ФАН.

По информации издания, также футболисту могут быть выплачены различные бонусы за выполнение определенных задач.

Отмечается. что такие же условия предлагал «Ростов», однако полузащитник принял решение подписать соглашение с клубом из столицы Чеченской Республики.

«Ахмат» объявил о подписании футболиста 29 июня. Контракт с игроком рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В июне футболист покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.

Ранее бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о Глушакова в «Ахмат».