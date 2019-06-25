Стали известны подробности состояния здоровья Шумахера

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Экс-спортивный директор итальянской «Феррари», в настоящее время занимающий пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА), Жан Тодт поделился подробностями состояния здоровья легенды автоспорта Михаэля Шумахера, сообщает «Советский спорт».

По словам главы организации, в данный момент гонщик находится в окружении семьи и продолжает бороться с болезнью.

«Вообще, это очень личная информация. Все, что я могу сказать, это то, что Михаэль в настоящее время находится в окружении любящих его людей. Он живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. И он все еще продолжает бороться», — приводит слова Тодта Autosport.

В декабре 2013 года 50-летний немец получил тяжелую травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте. Гонщик более полугода находился в коме. После того, как Шумахер вышел из нее, он так и не появился на публике.

Глава ФИА является одним из тех, кто входит в число людей, которым семикратным чемпионом мира разрешено его посещать.

Ранее сообщалось, что сын Шумахера не примет участия в тестах «Формулы-1» в Испании.