В Сети появились кадры нападения на помощниц Киселевой

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В Сети появились кадры, на которых запечатлено нападение на помощниц трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, баллотирующейся в Мосгордуму, Марии Кисилевой, сообщает «Советский спорт».

На женщин напал мужчина с ножом. Он кричал «Хочу убивать волонтеров». Помощницы спортсменки успели скрыться от нападающего, тогда он начал резать флаеры и газеты.

Полиция смогла задержать нарушителя спокойствия по горячим следам.

Видео и фото инцидента спортсменка опубликовала на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом.