В Сети появились кадры нападения на помощниц Киселевой
В Сети появились кадры, на которых запечатлено нападение на помощниц трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, баллотирующейся в Мосгордуму, Марии Кисилевой, сообщает «Советский спорт».
На женщин напал мужчина с ножом. Он кричал «Хочу убивать волонтеров». Помощницы спортсменки успели скрыться от нападающего, тогда он начал резать флаеры и газеты.
Полиция смогла задержать нарушителя спокойствия по горячим следам.
Видео и фото инцидента спортсменка опубликовала на своей странице в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом.