Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак посетил развлекательное шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Советский спорт».
В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде. Однако 43-летний специалист поспешил отречься от этих званий.
«Я все же развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер», — заявил Семак.
Ранее сообщалось, что Семак не смог вспомнить имена игроков «Зенита» за 10 секунд.