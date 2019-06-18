Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак посетил развлекательное шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Советский спорт».

В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде. Однако 43-летний специалист поспешил отречься от этих званий.

«Я все же развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер», — заявил Семак.

Ранее сообщалось, что Семак не смог вспомнить имена игроков «Зенита» за 10 секунд.