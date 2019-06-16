Фьюри хочет провести новый бой с Уайлдером

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Британский боксёр супертяжелого веса Тайсон Фьюри прокомментировал победу над Томом Шварцем, передает «Советский спорт».

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Боксер заявил, что намерен провести новый поединок с Деонтеем Уайлдером — в 2018 году их встреча завершилась вничью.

«Я пришел сюда, чтобы получить удовольствие и развлечься, чтобы показать шоу. Надеюсь, все получили такое же удовольствие, как и я. Хочу поблагодарить ESPN за отличное шоу. Никогда раньше не видел такого промо. Рад, что присоединился к лучшей команде в мире. У нас зарезервированы даты 21 сентября и 5 октября, а в следующем году мы будем охотиться на Уайлдера, чтобы заставить его отдать мне этот пояс.

Шварц пришел сюда, чтобы биться. Я хотел показать хорошее шоу и «выключил» этого большого парня. Да, он поймал меня пару раз, но нельзя плавать, не намокнув. Я пришел сюда получить удовольствие и не воспринимаю это слишком серьезно. Думаю, у меня получилось сделать хорошее шоу и болельщики получили то, за что они заплатили деньги. Сегодня я буду наслаждаться победой. Потом мы договоримся о следующем бое, а затем в следующем году буду биться с Уайлдером», — цитирует Фьюри ВВС.

Ранее Фьюри во втором раунде одержал победу над Шварцем техническим нокаутом.