Хабиб: я переведу Фергюсона в партер и там лишу сил

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как может пройти поединок с Тони Фергюсоном, передает «Советский спорт».

«Возможно, Фергюсон считает, что я проведу с ним поединок в стойке, как это делали все его предыдущие оппоненты. Ни за что в жизни. Фергюсон худой в талии, так что я переведу его в партер и там лишу сил. А затем пойду на досрочное завершение поединка», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Стоит отметить, что свой следующий бой Орел проведет 7 сентября против Дастина Порье.

Ранее боец UFC посоветовал двойному чемпиону поучиться скромности.