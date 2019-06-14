Глава UFC обвинил менеджера Хабиба Нурмагомедова во лжи

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал ложью слова менеджера Джастина Гэтжи Али Абдель-Азиза о том, что Конор Макгрегор отказался от боя с его бойцом, передает href=«https://www.sovsport.ru/» target=«_blank»>«Советский спорт».

«Нет, Макгрегор ни от чего не отказывался. Абдель-Азиз может говорить, что угодно. Конор не отказывается от боев. Точка! Конор один из самых стойких бойцов. В ситуации, когда большинство бойцов выбывают из поединка, он остается в деле. Конор никого не боится, так что подобные заявления абсолютно лживы», — цитирует Уайта BT Sport.

Глава UFC отметил, что Макгрегор выйдет в октагон до конца 2019 года.

Ранее менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдель-Азиз назвал условия для реванша с Макгрегором.