Жена Мамаева приедет в суд с детьми

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Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала в суд с детьми, сообщает Sport24.

В Московском городском суде 13 июня рассмотрят апелляцию по делу игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева.

Игрок «Краснодара» не видел детей с октября 2018 года. Однако в этот раз встретиться с ними тоже не получится, так как в суд не пускают детей до 16 лет.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор футболистам, принявшим участие в двух драках в центре столицы. Кокорин вместе со своим братом Кириллом был осужден на полтора года колонии общего режима. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам.

Ранее сообщалось, что одноклубник признался, что соскучился по Мамаеву.