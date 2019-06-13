Жена Мамаева приедет в суд с детьми
Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана приехала в суд с детьми, сообщает Sport24.
В Московском городском суде 13 июня рассмотрят апелляцию по делу игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева.
Игрок «Краснодара» не видел детей с октября 2018 года. Однако в этот раз встретиться с ними тоже не получится, так как в суд не пускают детей до 16 лет.
8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор футболистам, принявшим участие в двух драках в центре столицы. Кокорин вместе со своим братом Кириллом был осужден на полтора года колонии общего режима. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам.
Ранее сообщалось, что одноклубник признался, что соскучился по Мамаеву.