Расследование дела легкоатлета Лысенко продлится еще два-три месяца

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Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков сообщил, что расследование дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко продлится в течение двух-трех месяцев, сообщает ТАСС.

Спортсмен был отстранен от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

«Я поручил главе ВФЛА Дмитрию Шляхтину быть полностью откровенным, предоставить любую информацию в специальную службу расследований ИААФ по делу Лысенко», — рассказал Колобков.

Также он отметил, что министерство спорта заинтересовано в том, чтобы это расследование было доведено до конца.

«Если обнаружатся факты, что действительно была подделка документов, то все причастные люди должны быть наказаны. Надеюсь, эта ситуация разрешится в ближайшее время. Хотя, насколько я знаю, на расследование отведено порядка двух-трех месяцев», - добавил министр.

Ранее Колобков прокомментировал заявление чемпионки мира Марии Ласицкене.