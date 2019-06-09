ИААФ изменила название и логотип

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение изменить название и логотип организации, сообщает «Советский спорт».

По информации, опубликованной пресс-службой ИААФ, теперь организация называется World Athletics.

Видоизмененный логотип составлен из нескольких символичных элементов.

Так, буква «W», являющаяся аббревиатурой слова «мир», также будет символизировать руки спортсмена, празднующего победу. Буква «A», которая является сокращением от слова «легкая атлетика», представляет из себя спортсмена, настраивающемуся на забег.

Над буквами будет расположена дуга, объединяющая сообщество легкой атлетики. На логотипе также будут символы беговых дорожек, броска и прыжка.

Предыдущий логотип ИААФ существовал более ста лет.

Ожидается, что обновления вступят в силу после чемпионата мира, завершающегося 6 октября.

Ранее была названа дата передачи данных Московской лаборатории в ИААФ.