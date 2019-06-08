«Реал» анонсировал презентацию Азара

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Оглашена дата презентации новоиспеченного полузащитника «Реала» Эдена Азара на «Сантьяго Бернабеу», передает «Советский спорт».

Как сообщает официальный сайт «сливочных», бельгийский хавбек будет представлен в качестве футболиста «Реала» 13 июня.

О трансфере Азара из лондонского «Челси» стало известно 7 июня. За игрока будет уплачено около €100 млн.

Стоит отметить, что 28-летний игрок выступал за «аристократов» с 2012 по 2019 год, проведя за «синих» 352 матча во всех турнирах и отправив в сетку ворот противников 110 забитых мячей. С «Челси» форвард дважды становился чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, а также дважды становился победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Азар возьмет в «Реале» седьмой игровой номер.