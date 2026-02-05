Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Уфимец, выбросивший трехлетнюю дочь из окна, попросил у нее прощения

В УФе мужчина извинился перед дочерью, которую выбросил из окна
Кадр из видео/Telegram-канал «Честный Репортаж»

В Уфе начался суд над мужчиной, который выбросил из окна собственную дочь. Корреспондент издания «Честный репортаж» поговорил с мужчиной, когда тот находился в зале Орджоникидзевского районного суда.

Журналист уточнил, сожалеет ли мужчина о том, что сделал, и предложил ему попросить прощения у дочери, которая позже, вероятно, посмотрит это видео.

В итоге отец извинился перед девочкой, получившей тяжелую черепно-мозговую травму.

«Прости меня, Полина», — обратился к дочери обвиняемый.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых в Уфе. По версии следствия, мужчина выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Девочка с травмами была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали и спасли.

Момент, когда отец выбросил ребенка с высоты, попал на видео.

Во время расследования выяснилось, что у мужчины есть хроническое психическое расстройство, поэтому он не осознавал опасность своих действий. Ему рекомендовано лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!