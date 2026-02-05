Уфимец, выбросивший трехлетнюю дочь из окна, попросил у нее прощения

В УФе мужчина извинился перед дочерью, которую выбросил из окна

В Уфе начался суд над мужчиной, который выбросил из окна собственную дочь. Корреспондент издания «Честный репортаж» поговорил с мужчиной, когда тот находился в зале Орджоникидзевского районного суда.

Журналист уточнил, сожалеет ли мужчина о том, что сделал, и предложил ему попросить прощения у дочери, которая позже, вероятно, посмотрит это видео.

В итоге отец извинился перед девочкой, получившей тяжелую черепно-мозговую травму.

«Прости меня, Полина», — обратился к дочери обвиняемый.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых в Уфе. По версии следствия, мужчина выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Девочка с травмами была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали и спасли.

Момент, когда отец выбросил ребенка с высоты, попал на видео.

Во время расследования выяснилось, что у мужчины есть хроническое психическое расстройство, поэтому он не осознавал опасность своих действий. Ему рекомендовано лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.