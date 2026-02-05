МО РФ: силы ПВО уничтожили девять снарядов для HIMARS в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении министерства.

Также в зоне СВО сбили 381 беспилотник самолетного типа. Бои велись в 148 районах.

5 февраля российские военные нанесли поражение расчету особо жестокого батальона беспилотных систем «Рэгби тим» во главе с его командиром в Харьковской области. Подразделение славится особой жестокостью в отношении российских военных. Отмечается, что бойцы батальона намеренно снимали видеозаписи попаданий дронов для дальнейшей публикации этих кадров в своих соцсетях.

21 января подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли поражение бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которая входит в состав Нацгвардии Украины.

Ранее на видео попал двойной удар «Искандера» по скоплению бойцов ВСУ.