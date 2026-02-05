Размер шрифта
В Северной Корее публично казнили уличенных в просмотре «Игры в кальмара» подростков

Amnesty International: в КНДР казнили смотревших сериал Игра в кальмара
Netflix

В Северной Корее публично казнили уличенных в просмотре «Игры в кальмара» подростков. Об этом говорится в докладе Amnesty International (признана в РФ нежелательной организацией), основанном на показаниях людей, бежавших из страны.

По словам свидетелей, в КНДР применяют казни, отправку в трудовые лагеря и публичные унижения в отношении тех, кто смотрит или распространяет южнокорейский контент. В частности, беглецы утверждают, что были публично казнены люди, уличенные в просмотре сериала «Игра в кальмара».

Как сообщают источники, под репрессии попадали и школьники. При этом более обеспеченные граждане, по их словам, иногда могли избежать сурового наказания, давая взятки; в отдельных случаях семьи продавали жилье, чтобы собрать необходимую сумму.

Беглецы также отмечают, что просмотр южнокорейских драм является «открытой тайной» даже среди представителей силовых структур. По их словам, многие из тех, кто участвует в арестах и казнях, сами тайно смотрят запрещенный контент.

Свидетели рассказывают, что власти используют публичные казни как средство «идеологического воспитания». Так, 39-летняя Чхве Сувин, покинувшая страну в 2019 году, заявила, что в городе Синуйджу на казни собирали десятки тысяч жителей. По ее словам, школы также водили учеников на подобные мероприятия, чтобы продемонстрировать последствия «идеологических преступлений».

Ранее в Северной Корее появился собственный ром по цене в $1.
 
