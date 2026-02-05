Размер шрифта
Подростка, напавшего на школу в Башкирии, отправили под домашний арест

В Уфе суд отправил напавшего на школу под домашний арест
Телеграм-канал «Mash»/»Подъём»

Девятиклассника, напавшего на школу в Уфе, суд отправил под домашний арест. Об этом пишет ТАСС.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 дней, то есть до 3 апреля», — сказал судья.

ЧП в уфимской гимназии №16 произошло утром 3 февраля. Один из учеников девятого класса открыл стрельбу в образовательном учреждении, ранив учителя истории и обществознания. По последней информации, школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. Как пишут СМИ, подросток недавно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками. Стрелявший вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к преподавателям и одноклассникам. Также он рассказывал о подготовке к нападению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

3 февраля также сообщалось, что в Москве ученик шестого класса принес игрушечный пистолет в столичную школу и целился в одноклассников во время урока русского языка. По информации журналистов, мальчик уже не первый год срывает уроки и конфликтует с ровесниками.

Ранее появились кадры задержания подростка, напавшего на школу в Уфе.
 
