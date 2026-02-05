Размер шрифта
Раскрыта причина развода внука Пугачевой

NEWS.ru: внук Пугачевой Пресняков развелся с Красновой из-за денег
Global Look Press

Брак Никиты Преснякова и модели Алены Красновой разрушился из-за денег. Об этом заявил NEWS.ru инсайдер.

По словам источника, Краснова привыкла к красивой жизни, поскольку выросла в семье бизнесмена, но была вынуждена уехать в США из-за мужа.

«Но в Штатах, пока Никита пытался строить карьеру, она тратила больше, чем он мог заработать. Семью разрушили деньги, а не быт», — уверил инсайдер.

Он отметил, что именно Краснова приняла решение о расставании, а после разрыва — вернулась в Москву. Сейчас, подчеркнул инсайдер, Пресняков свободен, и, как заявил NEWS.ru, продюсер Леонид Дзюник молодому человеку стоит оставаться холостяком, сосредоточившись на творчестве.

«Он талантливый парень, ищущий... В России над ним довлели сразу три фамилии — Пугачева, Орбакайте, Пресняковы. Никите было трудно найти себя и стать собой, когда все время тыкали, что он из известной семьи и ничего не добился. Хорошо, что он нашел ту дорогу, которая его ведет», — отметил Дзюник.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.

Ранее пластический хирург раскрыла «Газете.Ru» секрет омолодившейся вслед за Галкиным Пугачевой.
 
