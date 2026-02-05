«Неуловимый дед»: дебошира из РФ поймали в США после пьяной драки и погрома

В США гражданина РФ задержали за избиение человека и кражу

71-летний пенсионер из России попал в полицию в США после дебоша. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчину по имени Вячеслав Михайлов задержали в Майами после дорожного конфликта. По данным Telegram-канала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он «подрезал» 79-летнего гражданина США.

«Деды вышли из авто на разборки возле русского магазина «Матрешка», завязалась перепалка», – сообщается в публикации.

Во время конфликта Михайлов несколько раз ударил американца. После потасовки мужчина отправился на рынок. Несмотря на то, что павильон был закрыт, пенсионер выломал дверь и украл еду.

Вечером его арестовали. Так как пьяное вождение в США является преступлением первой степени, в освобождении под залог ему отказали.

Известно, что он проживает в элитном районе около пляжа. Местные жители рассказали о нередких конфликтах с русским и якобы стали называть его «Неуловимый дед», так как во время ссор они несколько раз вызывали полицию и мужчину арестовывали, но не наказывали.

