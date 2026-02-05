Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

«Неуловимый дед»: дебошира из РФ поймали в США после пьяной драки и погрома

В США гражданина РФ задержали за избиение человека и кражу
Miami Police Department

71-летний пенсионер из России попал в полицию в США после дебоша. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчину по имени Вячеслав Михайлов задержали в Майами после дорожного конфликта. По данным Telegram-канала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он «подрезал» 79-летнего гражданина США.

«Деды вышли из авто на разборки возле русского магазина «Матрешка», завязалась перепалка», – сообщается в публикации.

Во время конфликта Михайлов несколько раз ударил американца. После потасовки мужчина отправился на рынок. Несмотря на то, что павильон был закрыт, пенсионер выломал дверь и украл еду.

Вечером его арестовали. Так как пьяное вождение в США является преступлением первой степени, в освобождении под залог ему отказали.

Известно, что он проживает в элитном районе около пляжа. Местные жители рассказали о нередких конфликтах с русским и якобы стали называть его «Неуловимый дед», так как во время ссор они несколько раз вызывали полицию и мужчину арестовывали, но не наказывали.

Ранее во Владивостоке подросток разгромил четыре машины после ссоры с девушкой.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!