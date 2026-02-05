Первому номеру драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэвину Маккене грозит до 20 лет тюрьмы, передает Mash на спорте.

31 января после матча университетских команд Пенсильвании и Мичигана Маккена устроил драку в одном из баров, сломав челюсть мужчине.

В отношении хоккеиста выдвинули обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Маккене по законам США грозит до 20 лет тюрьмы.

В январе участник Олимпиады-2002 канадец Райан Веддинг был арестован в Мексике по обвинению в торговле наркотиками. Директор ФБР Каш Патель заявил, что Веддинг подозревается в я в руководстве преступной организацией и обогащении за счет отмытых доходов от продажи наркотиков.

Веддинга арестовывали в 2024 году в Мексике. До недавнего времени не было ничего известно о его местоположении. Веддингу грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы в федеральной тюрьме.

Ранее сын легенды «Боруссии» попался на грабеже мужчин, когда выдавал себя за девушек.