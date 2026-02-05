Из музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню

В Тульской области возбудили уголовное дело после пропажи водонапорной башни с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Установлено, что с территории музея-усадьбы Поленова была незаконно была похищена водонапорная башня. Возбуждено уголовное дело по статье о растрате.

В СК уточнили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Поленово» — государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник художника Василия Поленова. Он расположен в Заокском районе Тульской области в бывшей усадьбе Борок. Все постройки в имении проектировал сам Поленов. Строения в усадьбе выполнены в различных стилях — от модерна до сруба.

