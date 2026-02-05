Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Из музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню

Водонапорная башня пропала из музея-усадьбы Поленова в Тульской области
Shchipkova Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Тульской области возбудили уголовное дело после пропажи водонапорной башни с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Установлено, что с территории музея-усадьбы Поленова была незаконно была похищена водонапорная башня. Возбуждено уголовное дело по статье о растрате.

В СК уточнили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Поленово» — государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник художника Василия Поленова. Он расположен в Заокском районе Тульской области в бывшей усадьбе Борок. Все постройки в имении проектировал сам Поленов. Строения в усадьбе выполнены в различных стилях — от модерна до сруба.

До этого сообщалось, что полиция Италии вернула в Россию, украденную в 90-х виолончель из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ. Речь идет об инструменте XVII века, который создал итальянский мастер Джованни Батиста Роджери, ученик Николо Амати. Виолончель принадлежала Российскому национальному музею музыки. Ее украли в 1995 году, когда инструмент передали во временное пользование одному из музыкантов.

Ранее МИД России не исключил утрату скифского золота, переданного Украине.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!