Экс-главу Нагорного Карабаха приговорили к пожизненному заключению

В Азербайджане экс-главу Нагорного Карабаха Арутюняна приговорили к пожизненному

Азербайджанский суд приговорил бывшего главу Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщило агентство Азертадж.

«В Бакинском военном суде зачитываются приговоры подсудимым в рамках продолжающегося судебного процесса над гражданами Армении. Согласно приговору, обвиняемый Араик Арутюнян был приговорен к пожизненному заключению», — говорится в сообщении.

Арутюняна арестовали в октябре 2023 года азербайджанскими спецслужбами. Его признали виновным по ряду тяжких статей, включая терроризм и ведение агрессивной войны.

Помимо него, в Азербайджане судят еще 14 человек: бывшие президенты Нагорно-Карабахской республики – Аркадий Гукасян, Бако Саакян, экс-глава МИДа Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны НКР генерал Левон Мнацаканян, экс-замминистра обороны генерал Давид Манукян и бывший госминистр Рубен Варданян.

Ранее сообщалось, что экс-госминистр НКР Варданян прекратил голодовку в бакинской тюрьме.