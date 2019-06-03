Кличко: поражение Джошуа сделает его сильнее

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Бывший чемпион мира Владимир Кличко рассказал о своих впечатлениях от прошедшего боя американского и мексиканского боксеров Энтони Джошуа и Энди Руиса соответственно, передает «Советский спорт».

Руис победил Джошуа досрочно техническим нокауатом. Таким образом, мексиканец отобрал у американца сразу четыре чемпионских пояса.

«Чемпионы на личном, корпоративном и правительственном уровне переживали поражения и поднимались. Это лишь делало их ещё сильнее. История с Джошуа повторяется. Но именно это и закаляет характер. Поздравляю нового и первого мексикано-американского чемпиона в супертяжёлом весе Энди Руиса», — написал в твиттере украинский спортсмен.

По итогу встречи мексиканский спортсмен стал чемпионам по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.

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