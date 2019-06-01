Экс-игрок сборной Испании погиб в ДТП
Нападающий «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет, сообщает Mirror.
Трагедия произошла 1 июня на выезде из родного города 35-летнего футболиста Утреры.
Форвард выступал за «Севилью», лондонский «Арсенал», мадридские клубы «Реал» и «Атлетико», а также за лиссабонскую «Бенфику».
Рейес пять раз становился победителем Лиги Европы. В сезоне-2003/04 в составе «Арсенала» он завоевал золото Английской премьер-лиги. Также он становился чемпионом Испании вместе с «Реалом» в сезоне-2006/07.
За сборную Испании он провел 21 матч, в которых забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что баскетбольный тренер погиб в автомобильной аварии.