Месси сохраняет надежду выиграть трофей со сборной Аргентины

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о неудачах, которые его преследует в выступлениях за сборную Аргентины, передает «Советский спорт».

Как признался пятикратный обладатель «Золотого мяча», он сохраняет надежду выиграть трофей в составе национальной команды до завершения карьеры.

«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту», — приводит слова Месси Marca.

С 14 июня по 7 июля сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Аргентины вставали в очередь для фото с Месси.