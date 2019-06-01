Месси сохраняет надежду выиграть трофей со сборной Аргентины
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о неудачах, которые его преследует в выступлениях за сборную Аргентины, передает «Советский спорт».
Как признался пятикратный обладатель «Золотого мяча», он сохраняет надежду выиграть трофей в составе национальной команды до завершения карьеры.
«Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту», — приводит слова Месси Marca.
С 14 июня по 7 июля сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки.
Ранее сообщалось, что игроки сборной Аргентины вставали в очередь для фото с Месси.