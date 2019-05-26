Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/571/12093571/RTX6IBF8-pic905-895x505-19583.jpg">

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром в сезоне-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

В заключительно туре чемпионата России против «Крыльев Советов» (6:0) Чалов стал автором двух забитых мячей. Таким образом, в активе форварда за 30 матчей набралось 15 мячей, два из которых были забиты с пенальти.

На втором месте расположился Сердар Азмун. Первую часть сезона он провел в «Рубине», а вторую в «Зените». У иранского нападающего 13 голов в 26 матчах.

Замкнул тройку полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, отличившийся 12 раз в 29 матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и сыграет в групповом этапе ЛЕ.