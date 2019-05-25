Тренер сборной России назвал причины позорного поражения в 1/2 финала ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/12376033/upload-RIAN_5892282.HR-pic905-895x505-81133.jpg">

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воровьев назвал причины поражения от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года.

«Не смогли забить, надо было заносить эту шайбу, больше лезть на «пятак». Игроки сборной Финляндии ложились под шайбу здорово, вышли кусаться, биться, играли здорово по своей системе. Хотелось больше бросков видеть. По делу уступили? Игра до заброшенной шайбы была, к сожалению, не мы ее забили», — цитирует Воробьева РИА «Новости».

Специалист отметил, что будет разбираться, какая была его главная ошибка.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинальной встрече мирового первенства со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее защитник Михаил Сергачев назвал «херней» позорно пропущенную от финнов шайбу.