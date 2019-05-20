Названы расходы на зарплату тренеров в России

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что расходы на зарплату тренеров в стране составляют 104,5 млрд рублей в год.

«Проект «Спорт — норма жизни» предусматривает переподготовку и повышение квалификации 45 тыс. специалистов. В России насчитывается 383,8 тыс. штатных работников в сфере физической культуры и спорта, из которых 89% имеют специальное образование, обучаются порядка 50 тыс. человек.

Расходы на заработную плату увеличились на 11 млрд рублей, составив 104,5 млрд», — цитирует Колобкова ТАСС.

Отмечается, что максимальный размер средней зарплаты специалистов, не считая Москву и Московскую область, в Сахалинской области (102 840,61), Ямало-Ненецком автономном округе (94 176,84) и Санкт-Петербурге (66 063,91).

Ранее главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объявил условия перехода от «шпор» в туринский «Ювентус».