Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией
18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча начнется в 13.15 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подопечные Ильи Воробьева окажутся на льду в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Чемпионат мира по хоккею закончится 26 мая.
Ранее игрок сборной России назвал дебилами расслабляющихся после 10:0 хоккеистов.