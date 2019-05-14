Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»

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Известная фигуристка Татьяна Навка устроила конфликт с прославленным тренером Татьяной Тарасовой в эфире шоу «Ледниковый период. Дети», передает «Советский спорт».

Инцидент произошел из-за оценок, которые Тарасова выставила подопечной Навке.

Девочка получила 11,60 баллов, пропустив вперед по турнирной таблице двух участниц команды Ильи Авербуха.

По мнению олимпийской чемпионки, оценка членами жюри была занижена, так как юная фигуристка выполнила технически более сложный номер, чем подопечные Авербуха.

Девочка исполнила каскад из тройных тулупов, лутца и тройной флип.

На возмущения Навки Тарасова ответила, что девочка является «полуфабрикатом».

Тренер считает, что фигуристка прыгала робко, а лутц исполнялся с двух ребер.

Пересмотра оценок Навке добиться не удалось.

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