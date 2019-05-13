Сборная России объявила состав на матч с командой Чехии

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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года против команды Чехии, передает «Советский спорт».

Вратари: Василевский (Георгиев);

Первое звено: Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Второе звено: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Третье звено: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Четвертое звено: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Встреча между сборными России и Чехии начнется в 17.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал о том, чего ждет от матча сборной России и команды Чехии на чемпионате мира-2019.