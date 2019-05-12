Стало известно, какое наказание ждет Емельяненко

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Стало известно, какое наказание ждет российского бойца Александра Емельяненко, который был задержан 12 мая в Москве, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен был задержан за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Бойца забрали в полицейский участок, где был составлен административный протокол.

Источник сообщает, что Емельяненко уже отпустили из полиции. За нарушение ему придется заплатить штраф.

«Емельяненко отпустили после составления административных материалов за распитие алкоголя в общественном месте (административная статья 20.20, влечет штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей). Теперь ему предстоит выплатить штраф», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что делал Емельяненко перед задержанием.