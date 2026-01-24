Видео: самосвал раздавил фонарным столбом Lada под Санкт-Петербургом

В Ленинградской области самосвал обрушил фонарный столб на авто и попал на видео

В Сертолово Ленинградской области водитель самосвала, занятый на уборке снега, повалил фонарный столб на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Сертолово онлайн» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что водитель самосвала двигался задним ходом и уткнулся кузовом в железобетонный столб. От удара столб переломился и смял крышу припаркованного рядом автомобиля Lada. Удар пришелся на переднюю часть кузова, над водительским и пассажирским местами.

После этого водитель самосвала вышел из кабины, чтобы посмотреть на последствия ДТП. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «78 Новости», видно, что верхушка столба не достала до автомобиля Skoda, стоящего рядом с Lada. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с участием фуры.