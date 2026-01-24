Болельщики начали оплачивать долг «Крыльев Советов»

Болельщики начали собирать деньги, чтобы спасти «Крылья Советов» от банкротства

Самарские болельщики начали оплачивать на «Госуслугах» долг футбольного клуба «Крылья Советов» перед дочерней компанией корпорации «Ростех», чтобы спасти команду от банкротства, передает «Чемпионат».

Болельщики команды самостоятельно формируют платежные квитанции на «Госуслугах» и оплачивают долг по частям.

23 января Российский футбольный союз запретил самарскому клубу регистрировать новых футболистов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 17 очков. РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков.

В первом матче после возобновления турнира самарцы сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 1 марта в Москве.

Ранее на «Крылья Советов» был наложен трансферный бан.