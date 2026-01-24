Размер шрифта
Общество

«Пар выпустил»: россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу из пистолета

В Нижнем Тагиле задержан мужчина, устроивший стрельбу из-за пиццы
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу, предварительно, из-за ссоры с женой из-за пиццы, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.

В ведомстве рассказали, что ночью 22 января жители дома на улице Ломоносова переполошились из-за стрельбы. Правоохранители выяснили, что ее устроил машинист, уже имеющий судимости за незаконный оборот оружия и нападение на представителя органов власти.

«Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии «под мухой», полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет с грозным названием «Бульдог»,— сообщил Горелых.

По словам машиниста, он «выпустил пар». Причиной стрельбы, по предварительной информации, стал скандал, который устроила супруга задержанного после того, как тот потратил деньги на пиццу.

Накануне в Саратове было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая выстрелила в мужа из охотничьего ружья во время ссоры.

Ранее на видео попало, как в Омске водитель разорвал щеку автомобилисту на дороге.

