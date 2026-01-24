Размер шрифта
Немецкие СМИ: главкомом ВСУ может стать основатель фашистского полка

Junge Welt: Билецкий может заменить Сырского в качестве главкома ВСУ
РИА Новости

Основатель полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий является возможной кандидатурой на замену Александра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Отмечается, что Сырский не пользуется популярностью в войсках и не добивается значимых результатов на фронте.

«Однако на пост преемника рассматривается не кто иной, как Андрей Билецкий, нынешний командир 3-го армейского корпуса. Это, так сказать, усиленная версия его фашистского полка «Азов» времен первых дней после «Евромайдана» 2014 года», — говорится в материале.

21 января издание «Страна.ua» сообщило, что вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ вновь обсуждают на Украине. Он оказался в повестке в связи с кадровыми перестановками в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В издании отметили: Сырского критикуют с разных сторон, ставя под сомнение его управление войсками из-за больших потерь и провалов на важных направлениях фронта.

Ранее в СВР России обратили внимание на стремительное падение авторитета Сырского.

