«Голден Стэйт» вышел в финал Западной конференции НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» в шестом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 118:113 в пользу гостей. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей лучшим игроком стал Стефен Карри, набравший 31 балл. Кевин Дюрант пропустил игру из-за травмы.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который записал на свой счет 35 очков. Также дабл-дабл оформили Крис Пол и Клинт Капела.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл полуфинальную серию со счетом 4-2 и пробился в финал Запада, где сыграет с победителем матча «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», где после шестой игры счет в серии равный — 3-3.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 6-й матч

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 113:118 (28:27, 29:30, 30:25, 26:36

«Хьюстон Рокетс»: Харден — 35, Пол — 27, Такер — 15, Капела — 10, Гордон — 9, Риверс — 9, Грин — 6, Илариу — 2, Шамперт, Хаус, Кларк, Фарид, Хартенштайн

«Голден Стэйт Уорриорз»: Карри — 33, Томпсон — 27, Игуодала — 17, Луни — 14, Ливингстон — 11, Грин — 8, Белл — 4, Кук — 2, Йеребко — 2, Эванс, Богут, Маккинни