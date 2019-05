Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам апреля. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Это был отличный месяц для всех нас, важные игры, и мы выиграли их все. Я очень рад этому. Теперь нас ждет последняя игра в сезоне, а также финал Лиги чемпионов, и это здорово. Это самое важное для нас», — приводит слова египтянина пресс-служба «красных».

За прошедший месяц Салах сыграл в матчах против «Саутгемптона», «Хаддерсфил Таун», «Кардифф Сити», «Челси», а также «Порту» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, забив пять мячей в шести встречах.

Ранее сообщалось, что Салах претендует на звание лучшего игрока сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

6⃣ games

5⃣ goals

... and THAT stunner against Chelsea. @MoSalah has been named @StanChart's Player of the Month after a brilliant April. pic.twitter.com/cxhRzyE6wW