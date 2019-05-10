Футболист ударил по голове журналистку на матче «Арсенал» — «Валенсия»

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Журналистка Моника Бенавент получила по голове мячом перед матчем 1/2 финала Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Женщина вела репортаж со стадиона «Месталья», где проходила игра между «Валенсией» и «Арсеналом», когда один из футболистов запустил ей мяч в голову.

Корреспондетка представляла телеканал Gol.

Инцидент случился во время разминки обеих команд. Внезапно, в голову женщины прилетел мяч. Бенавент исчезла из кадра.

Журналистка призналась, что восприняла ситуацию с юмором, поэтому вскоре вернулась в эфир.

Видеозапись случившегося была опубликована на сайте Marca.

«Валенсия» уступила «Арсеналу» со счетом 4:2. Таким образом, английская команда оказалась в финале турнира.

Заключительная игра Лиги Европы пройдет 29 мая. «Арсенал» сразится с «Челси» за титул чемпиона.

Ранее сообщалось, что Генриха Мхитаряна пустят на финальный матч Лиги Европы.