«Тоттенхэм» победил «Аякс» и вышел в финал Лиги чемпионов
«Тоттенхэм Хоттспур» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона — 2018/2019, передает «Советский спорт».
Англичане в гостях победили голландский «Аякс» — 3:2.
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно «шпоры» теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии «Ливерпулем».
Лига чемпионов. 1/2 финала. Второй матч
«Аякс» — «Тоттенхэм» — 2:3
Голы: 1:0 — Матейс де Лигт — 5, 2:0 — Хаким Зиеш — 35, 2:1 — Лукас Моура — 55, 2:2 — Лукас Моура — 59, 2:3 — Лукас Моура — 90+6.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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