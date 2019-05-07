Суарес: в ответном матче с «Ливерпулем» будет больше аплодисментов

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Нападающий испанской «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, что думает по поводу ответного матча английского «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

По сообщению The Guardian, футболист ожидает сильной поддержки от болельщиков сине-гранатовых.

«Думаю, что будет больше аплодисментов в мою сторону, чем свиста. Конечно, если люди хотят свистеть, если это делает их счастливыми, то пожалуйста. Но я все же думаю, что будет больше счастливых и благодарных», — заявил 32-летний форвард «Барселоны».

На прошлой встрече испанский клуб разгромил «Ливерпуль» со счетом 3:0. Суарес был автором одного из голов.

До того, как стать игроком «Барселоны», уругваец провел 110 матче за «красных», в которых смог оформить 69 голов.

Ранее сообщалось, что Суарес пообещал не праздновать возможный вылет «Ливерпуля» из ЛЧ.