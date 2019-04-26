Объявлена задача сборной России на ОИ-2020
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сборной будет поставлена задача быть в тройке медального зачета.
«Для нас как для одной из самых успешных стран в истории олимпийского движения в первую очередь важен не факт наличия плана, а постоянное присутствие в первой тройке медального зачета. Мы должны быть конкурентоспособными в максимально большом количестве видов спорта», — цитирует Позднякова РИА «Новости».
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.
Ранее сообщалось, что на ОИ-2020 году будет использоваться новый формат турнира по баскетболу.