Объявлена задача сборной России на ОИ-2020

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сборной будет поставлена задача быть в тройке медального зачета.

«Для нас как для одной из самых успешных стран в истории олимпийского движения в первую очередь важен не факт наличия плана, а постоянное присутствие в первой тройке медального зачета. Мы должны быть конкурентоспособными в максимально большом количестве видов спорта», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.

Ранее сообщалось, что на ОИ-2020 году будет использоваться новый формат турнира по баскетболу.